"الزراعة والسلامة الغذائية" تطلق حملة تحصين الثروة الحيوانية الحادية عشرة

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إطلاقها حملة التحصين السنوية الحادية عشرة 2019-2020، ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الحملات الوقائية التي تنفذها الهيئة لتمكين أنظمة الأمن الحيوي في القطاع الزراعي والترويج لأفضل الممارسات المتصلة بذلك وتعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية، من خلال وضع الخطط والبرامج الفعالة والإشراف والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي سياق دعمها الكبير لمربي الثروة الحيوانية في الإمارة.

وكشف المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة عن مراحل تنفيذ الحملة التي تنتهي نهاية أبريل من العام المقبل، وتتضمن أربع مراحل تستهدف الأولى منها الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والمرحلة الثانية التحصين ضد الحمى القلاعية للأبقار والضأن والماعز والتحصين ضد مرض الكفت للماعز، بينما تتضمن المرحلة الثالثة تقديم الجرعة الثانية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، إلى جانب المرحلة الرابعة التي ستعمل الهيئة خلالها على تقديم الجرعة الثانية من لقاح التحصين ضد الحمى القلاعية ومرض الكفت.

وأضاف أن هذه الحملة تسبق مواسم ظهور وتفشي الأمراض الأكثر شيوعاً والأشد خطراً على صحة الحيوان، مشيرا إلى أن الهدف هو وقاية الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض عبر التقليل من الإصابات المرضية الوبائية للأمراض ورفع مناعة الحيوان، وتقليل الحاجة إلى استخدام العلاجات والأدوية البيطرية، واستئصال الأمراض على المدى البعيد، والمحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية.

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وأكد القاسمي على أهمية تحصين الماشية حسب برنامج التحصين باللقاحات المعتمدة من قبل الهيئة، بما يضمن وقايتها والتقليل من إصابتها بالأمراض الوبائية، لافتاً إلى أهمية تقيد مربي الثروة الحيوانية بالنصائح والبرامج التوعوية التي تطلقها الهيئة وعدم إدخال حيوانات جديدة إلى القطيع إلا بعد حجرها والتأكد من سلامتها من الأمراض لتجنب تفشي الأمراض في القطيع، داعياً مربي الثروة الحيوانية للتواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد للاستفادة من حملة التحصين.

ودعا القاسمي مربي الثروة الحيوانية إلى التعاون مع الكادر البيطري التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال توفير العمالة اللازمة وتحضير الحيوانات لعمليات التحصين قبل زيارة الطبيب البيطري للعزبة، الأمر الذي يقلل من إجهاد الحيوان ويسهم في إنجاز المهام وتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل، موضحاً أن الحملة ستغطي نحو 3 ملايين رأس من الماشية ضد الأمراض المستهدفة، وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية للصحة الحيوانية 2015 -2025.

يشار إلى أن حملات التحصين، التي نفذتها الهيئة منذ عام 2009، ساهمت بشكل كبير في القضاء على مرض الجدري، والتخفيف من الأمراض الموسمية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والحد من انتشارها. كما قدمت أكثر من 57 مليون جرعة للثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي استهدفت مختلف الأمراض.