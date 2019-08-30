قنصلية الدولة في نيويورك تحذر المواطنين بشأن إعصار "دوريان"

حذرت القنصلية العامة لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك، المواطنين الموجودين حالياً في أميركا، بشأن إعصار دوريان. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نحذّر مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعصار دوريان الذي سيصيب شواطئ فلوريدا وجنوب شرق جورجيا، وذلك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع". وأضافت "يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن إعصار دوريان عبر نشرات الأخبار المحلية الأمريكية وأخذ التعليمات الرسمية على محمّل الجد والتقيّد بها". اقرأ أيضاً... العاصفة "دوريان" تتجنب بورتوريكو وتتجه إلى فلوريدا

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