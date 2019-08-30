كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل أصبحت الأسعار واقعية في عقارات دبي؟

يشهد سوق العقارات في دبي كل أنواع الأرقام والاتجاهات، حتى أن بعضها على ما يبدو على خلاف مع بعضها الآخر.

ويقدم أديتي هاريهاران، كبير الاستشاريين في شركة الخدمات العقارية كافينديش ماكسويل، مثالين على ذلك. وقالت “بينما انخفض حجم التحويلات السوقية الثانوية للفلل / المنازل السكنية بين يناير ويونيو بأكثر من 30 في المائة (مقارنة بالعام الماضي)، ارتفع متوسط ​​القيمة بنسبة 14 في المائة”.

ولكن في فئة الشقق، تم تحقيق مكاسب على عدد الوحدات المباعة ومتوسط ​​القيمة التي تم الحصول عليها من هذه الصفقات في السوق الثانوية. لذا، ما الذي يمكن أن يفسر التحسن المفاجئ في قيم المبيعات في الوقت الذي لا يزال فيه السوق الأوسع متشائمًا؟

قال هاريهاران: “ربما يرجع السبب في ذلك إلى المزيد من المنتجات المتميزة التي يتم بيعها في السوق الثانوية”.

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تقول مصادر السوق أنه في الأسابيع الأخيرة حدثت طفرة في النشاط المتعلق بالمستثمر، وكان الكثير منها مخصصًا للعقارات في مواقع ثابتة، وفي مقدمتها النخلة ووسط المدينة والخليج التجاري.

في الواقع، وفقًا لكافنديش ماكسويل ، حصل الخليج التجاري على أكبر حصة من معاملات المبيعات الثانوية – بنسبة 9.9 في المائة – في النصف الأول، تليها المدينة الدولية (7.5 في المائة)، ودبي مارينا (7 في المائة)، ودائرة قرية الجميرا (6.5 في المائة) والنخلة (5.5 في المائة).

هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنه في الماضي القريب، تم التركيز على عمليات الإطلاق على الخارطة، وما كان يفعله المطورون بخطط الدفع بعد التسليم مباشرة خلال عامي 2017 و 2018. ومع هذه التكتيكات الحثيثة للمبيعات في الفضاء خارج المخطط / الأساسي، استغرق الأمر بعض الوقت للبائعين في السوق الثانوية لاستعادة اتجاهاتهم، بحسب غلف نيوز.