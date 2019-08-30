آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 30 أغسطس 2019

بالصور| تناول وجبة الفطور مع الزرافات في أبوظبي

حديقة الإمارات للحيوانات في أبو ظبي هي واحدة من مكانين فقط في العالم حيث يمكنك الاستمتاع بوجبة الإفطار إلى جانب أطول الحيوانات البرية.

أطلقت حديقة الحيوان هذه التجربة العام الماضي ونمت لتصبح واحدة من مناطق الجذب الأكثر شعبية.

وتتغذى آبي وماري، وهما زرافتان صديقتان في حديقة الحيوانات كل صباح إلى جانب ما يصل إلى ستة ضيوف في كهف مبني خصيصًا، مما يسمح لهما بدس رأسيهما والاستمتاع بوجباتهما المفضلة من التفاح والخس والخيار وفول الصويا.

Advertisements

ويتم تقديم وجبة إفطار للضيوف مع الزرافات، ويمكنهم الاختيار من قائمة طعام عربية تقليدية أو إنجليزية كاملة.

وتبلغ تكلفة هذه التجربة 250 درهماً للشخص الواحد وتشمل إمكانية الوصول إلى حديقة الحيوان، فضلاً عن فرصة إطعام فرس النهر والمشاركة في الرقص الأفريقي التقليدي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.