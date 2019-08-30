محمد بن زايد وعمران خان: تكثيف الجهود لإرساء الاستقرار الإقليمي والعالمي

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وبحث سموه ودولة عمران خان خلال الاتصال الهاتفي علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وتطرق سموه ورئيس وزراء باكستان إلى التطورات ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

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