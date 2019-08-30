رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019 بتعيين عدد من القضاة الجدد بوظيفة -رئيس بمحكمة ابتدائية- على الفئة الثانية بالمحاكم الاتحادية.

وقد أدى القضاة المعينون اليمين القانونية، صباح أمس، أمام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، بحضور المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة.

وأكد معاليه خلال استقباله للقضاة الجدد بمكتبه بوزارة العدل على أهمية تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة، لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من منظومة العدل والقضاء بالدولة.

والقضاة الجدد هم وائل جميل مصطفى بسيوني، أيمن أمين عبدالعظيم شاش، أيمن حسن سناء الدين عبدالناصر الشافعي، حسام الدين حسن مصطفى محمد خضر، أحمد طلعت عبدالصادق محمد ، أحمد عبدالرحمن عبدالمقصود الدسوقي.

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