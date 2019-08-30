حاكم الشارقة يوجه بإنشاء ناديين للمعلمين والمعلمات ومدرسة

الشارقة (الاتحاد) كشف الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي ورئيس مجلس الشارقة للتعليم أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه بإنشاء نادٍ متكامل خاص للمعلمين وآخر خاص للمعلمات، بحيث يحتوي كل مبنى على التجهيزات كافة من مرافق، وقاعات، ومكتبات للتدريب وإقامة الندوات ولعقد الأنشطة والفعاليات كافة التي تتعلق بالمعلمين والمعلمات.

وأوضح بأن موقع المبنيين سيكون على طريق نزوى بالقرب من منطقة السيوح في إمارة الشارقة، حيث تمت الموافقة على المخططات وإرسالها إلى دائرة الأشغال في الإمارة للبدء بالعمل على المشروع، بحيث يكون المكان مناسباً لجميع المعلمين والمعلمات في مختلف المدن التابعة للإمارة.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة ببناء مدرسة خاصة جديدة لجميع المراحل في منطقة وشاح التابعة للإمارة لتخدم أهالي تلك المناطق، بحيث ستكون المدرسة على أعلى معايير الجودة، والتي ستكون تحت مسمى مدرسة الشارقة النموذجية، بالإضافة إلى إنشاء روضتين في السيوح وأخرى في منطقة الرحمانية لخدمة سكان تلك المناطق.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يتابع بشكل مباشر تفاصيل تطوير التعليم والمعلمين كافة على مستوى الإمارة في جميع الجوانب والنواحي.

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