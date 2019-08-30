حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد ومحمد بن سعود وسرور بن محمد وزايد بن حمدان يعزون في وفاة سيف الغرير

دبي (وام)- قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المرحوم سيف بن أحمد الغرير.

فقد زار سموهم صباح أمس مجلس العزاء في منطقة الخوانيج في دبي وأعربوا لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيهم ومواساتهم في مصابهم الجلل، راجين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء، في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير.

وأعرب سموه -خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي أمس- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وذوي الفقيد ولأسرة وعائلة الغرير، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وعدد من المسؤولين.

كما قدم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير إلى نجلي وذوي الفقيد.

وأعرب الشيخ زايد بن حمدان -خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي أمس- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وعائلة الغرير، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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