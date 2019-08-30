نهيان بن مبارك يشهد ختام أسبوع المواصلات المدرسية

دبي (وام) اختتمت «مواصلات الإمارات»، أمس، فعاليات أسبوع المواصلات المدرسية بأبوظبي التي عقدت تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. كما حضرت الفعاليات الختامية معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

شمل الحفل تكريم 58 من السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة المتميزين في أبوظبي ووزارات التسامح والتعليم والداخلية ومجموعة أخرى من الجهات المتعاونة والداعمة لعمليات النقل المدرسي في الإمارة.

وقال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات إنه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2019-2020 ستبدأ 7 آلاف حافلة مدرسية بنقل 258 ألف طالب وطالبة يدرسون في 708 مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة ومن خلال 8700 خط سير.

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