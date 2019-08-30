%93 من المرشحين يشاركون للمرة الأولى في «الوطني 2019»

ناصر الجابري (أبوظبي)

بلغت النسبة الإجمالية للمشاركين للمرة الأولى في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ممن تضمنتهم قائمة المرشحين الأولية 93%، بينما شهدت القائمة سابقة بوجود 34 مواطناً منهم 11 امرأة ممن أعادوا طلب الترشح، بعد مشاركتهم في الانتخابات السابقة، بما يشكل العدد الأكبر تاريخياً من المرشحين الراغبين في إعادة التجربة الانتخابية منذ أول انتخابات جرت في عام 2006.

ووفقاً للإحصاءات الخاصة بقائمة المرشحين الأولية، بلغ عدد الراغبين في الترشح للمرة الثانية على التوالي 8 أشخاص في أبوظبي، و8 في دبي، بينما سجلت إمارة الشارقة العدد الأكبر بوجود 10 أشخاص، إضافة إلى شخصين في عجمان، و3 أشخاص في كل من رأس الخيمة والفجيرة، بينما لم يتقدم أحد في أم القيوين بإعادة الترشح.

وبلغ عدد الإناث الراغبات في الترشح مرة أخرى 11 امرأة، حيث ترشحت 3 إناث في أبوظبي للمرة الثانية على التوالي، كما ترشحت 3 أخريات في دبي، إضافة إلى امرأتين في الشارقة، وامرأة في عجمان، وامرأتين في رأس الخيمة، بينما لم تسجل إمارتا أم القيوين والفجيرة أي ترشح لامرأة ترشحت سابقاً في الانتخابات الماضية.

وشملت القائمة الأولية على مشاركة 6 أعضاء حاليين في الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي بالانتخابات المقبلة، منهم 3 أعضاء فائزين في الانتخابات الماضية في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة، كما تشارك امرأتان ورجل من أعضاء المجلس الحالي بالتعيين في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه إذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية يوم الثلاثاء المقبل في الثالث من سبتمبر، حيث تشهد الانتخابات المقبلة، ترشح عدد ممن تضمنتهم القائمة الأولية للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات من الأعضاء الحاليين، وهو الأمر الذي أجازته اللجنة الوطنية للانتخابات باعتبار عدم وجود نص في التعليمات التنفيذية يحدد الحد الأقصى من مرات العضوية المتتالية أو المشاركة المتتالية في الانتخابات، حيث يحق لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية تقديم طلب الترشح في حال توافر الشروط الدستورية والتي راجعتها اللجنة خلال فترة ما بعد تقديم الطلبات.

وأشارت اللجنة إلى أن مشاركة الأعضاء ممن تضمنتهم القائمة الأولية في استقبالات الوفود كممثلين عن المجلس الوطني الاتحادي أو مشاركتهم داخل أو خارج الدولة في المحاضرات والمؤتمرات، لا يمثل مخالفة انتخابية، حيث يجوز لهم تمثيل المجلس في الفترة التي تسبق إعلان القائمة النهائية، بينما لا تجوز المشاركة في أي فعاليات بعد الإعلان الرسمي عنها.

وكانت فترة تقديم طلبات الترشح، قد شهدت إعراب عدد ممن شاركوا في الاستحقاق الانتخابي الماضي، عن تطلعهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، انطلاقاً من أهمية برنامج التمكين السياسي ودوره في تفعيل المجلس الوطني الاتحادي باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية، حيث تمثل المشاركة فرصة لاكتساب مجموعة من الآثار الإيجابية ومنها تعزيز العلاقات الاجتماعية وتبادل الخبرات مع الناخبين والتعبير عن حب الوطن والانتماء له عبر مختلف البرامج الانتخابية.