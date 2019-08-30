«لجنة انتخابات استشاري الشارقة»: ورشة تعريفية لموظفي بلديات الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، ورشة تعريفية للتعريف بالمرحلة الأولى للانتخابات، والتي تتمثل في تسجيل الهيئات الانتخابية واستهدفت الموظفين التنفيذيين ببلديات إمارة الشارقة التسع.

حضر الورشة أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس رئيس لجنة إدارة الانتخابات وموظفو بلديات مناطق إمارة الشارقة، والتي تتمثل في بلدية مدينة الشارقة، والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية.

وأكد الجروان أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في العملية الانتخابية كونه مساهما رئيسا في عملية التطوير المستدامة لإمارة الشارقة، لافتاً إلى دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمامه بالمجلس، وذلك لدوره في إيصال صوت المواطن لأصحاب القرار، بهدف الاستماع لاحتياجاتهم ومتطلباتهم لتوفير كافة سبل الراحة والاستقرار والرفاهية لهم. وأشار الجروان إلى أن الورشة جاءت في أول برامج أعمال لجنة إدارة الانتخابات واستهدفت الكوادر الوظيفية المعنية بالمرحلة الأولى في مختلف بلديات إمارة الشارقة لاطلاعهم على خطوات ومراحل تسجيل المواطنين وضمان سلاسة الإجراءات.

بدأت الورشة بترحيب من قبل عضو لجنة إدارة الانتخابات محمد عبدالجليل بوخلف، مبديا حرص اللجنة على إطلاع الموظفين التنفيذيين من البلديات كونها المعنية بتسجيل المواطنين على آليات العمل بهدف توحيد مختلف الإجراءات.

بعدها تم عرض مادة مصورة عن خطوات تسجيل مواطني إمارة الشارقة في الهيئات الانتخابية. وعرض إجراءات تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية وفق أرقام البلدات والتي تناوب في شرحها كل من ظبية العامري وأحمد آل علي عضوا لجنة إدارة الانتخابات وتطرقا إلى بيان أوجه نظام التسجيل من حيث تحديث أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية لعام 2015 تلقائياً، وذلك من خلال ربطه بنظام الهوية، وفيما يتعلق بالتسجيل فيكون إما إلكترونياً من خلال زيارة موقع الانتخابات، أو بزيارة مقار تسجيل الدائرة الانتخابية. وحول المتطلبات الفنية أوضحا بأن هناك نوعين من المسجلين، الأول مسجل مسبقاً، والذي يتم تحديث بيانات تلقائياً، والثاني تسجيل جديد، والذي يتم من خلال سحب البيانات من الهوية، ويتم بعدها ملئ باقي المعلومات.

وفي ختام الورشة تداخل الحضور في طرح عدد من الاستفسارات حول آليات التسجيل والتنسيق المشترك بين البلديات في استقبال أبناء وبنات إمارة الشارقة للمشاركة وإدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المجلس الاستشاري بمرسوم أميري رقم (3) عام 1999 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون يده اليمنى في دعم وتعزيز المؤسسات الحكومية لما فيه من خدمة الصالح العام بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع.

وجاءت انتخابات المجلس الاستشاري حينما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري للإمارة، بهدف تعزيز دور أبناء الإمارة ومشاركتهم في عملية بناء وتنمية المجتمع ومناقشة شؤونه لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.