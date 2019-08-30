بدء الاختبار النهائي لرائدي الفضاء الإماراتيين

دبي(الاتحاد) بدأ الطاقم الرئيس في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل، والذي يتكون من هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، الاختبار النهائي في مركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم في موسكو. وتتضمن الاختبارات في اليوم الأول محاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية، ونظام الشحن الوظيفي، ونظام إدارة البيانات، حيث من المتوقع استمرار الاختبارات والتدريبات اليوم على جهاز محاكاة مركبة «سويوز».

وفي الوقت ذاته، بدأ الطاقم البديل للمهمة، والذي يتكون من رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، ورائدي الفضاء سيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، اختباراً استمر أكثر من 6 ساعات، على جهاز محاكاة المركبة الفضائية «سويوز» والتي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.

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