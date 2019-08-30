وزير الداخلية يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون الأمني

موسكو (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في العاصمة الروسية موسكو، معالي فلاديمير الكسندروفيتش كولوكولتسيف وزير الداخلية في روسيا الاتحادية.

تم خلال اللقاء -الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية الروسية- بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني. حضر اللقاء معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط وزارة الداخلية. كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في العاصمة الروسية موسكو عمدة المدينة سيرجي سوبيانين وذلك على هامش انطلاق قمة أقدر العالمية بموسكو بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات المشاركين في القمة المنعقدة حالياً.

تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية انعقاد قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية ومشاركة روسيا الفاعلة في القمة السابقة الأمر الذي يعكس العلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقتين.

وتطرق الطرفان إلى عدد من الموضوعات في الجوانب التقنية والذكاء الاصطناعي والمجالات التعليمية والثقافية ومجالات الاستفادة من الخبرات لدى البلدين لتعزيز العمل المشترك.

حضر اللقاء، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.