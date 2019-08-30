أحمد بن طحنون: تمكين أبناء الإمارات

في حديثه حول جلسته بعنوان «تمكين أبناء الإمارات لتحقيق المواطنة العالمية»، قال معالي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، «نحن في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة نعتقد اعتقادا راسخا أن الخدمة الوطنية هي أداة استراتيجية لتمكين الأفراد، ومن هنا، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 بتطبيق قانون الخدمة الوطنية بهدف تعزيز قدرات الدفاع والأمن في مجتمعاتنا. فالتمكين يخلق الوحدة والتجانس مما يدفع المجند إلى التلاحم والتآلف مع غيره من الأفراد في السلم والحرب. والتمكين يعمل على تطوير حس النضج والمسؤولية بين المجندين ويساعدهم في فهم حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن وبالتالي يصبحون أنموذجًا للمواطن الصالح. كما يعمل أيضًا على تقوية الإرادة والعزيمة والإصرار لدى القادة والمجندين ليكونوا قادرين على مواجهة جميع التحديات بشجاعة ويبث روح التحدي بينهم.»

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