محمد الجنيبي: الإمارات أنموذج ريادي في تمكين أصحاب الهمم

ناقش معالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، في جلسته الرئيسة موضوع « الأنموذج الإماراتي في تمكين أصحاب الهمم عالمياً (الأولمبياد الخاص)، قائلاً: إن عقد قمة «أقدر العالمية» في العاصمة الروسية موسكو كأول قمة خارج دولة الإمارات تعتبر خطوة مهمة ترسخ مبدأ المشاركة وخلق أسس جديدة للتعاون في مجال تمكين الإنسان والتعليم والاستدامة خاصة عندما يجتمع نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم لطرح أفكارهم واهتماماتهم ومشاريعهم حول تمكين المجتمعات والأفراد، لذلك فإننا نعتقد أن انعقاد هذه الدورة في موسكو سيعزز انطلاقها عالميا وستكون إحدى أبرز قمم العالم المعنية في تمكين المجتمعات، خاصة أن التنمية والاستدامة محاور مشتركة للمجتمعات كافة، من المهم التعاون وتبادل الخبرات حتى نتمكن من الوصول إلى أهدافنا.

وقمة «أقدر العالمية» مبادرة ملهمة على مستوى العالم في معانيها وأهدافها لتحقيق السعادة والأمل وتنشئة الأجيال الطموحة فيما ستعمل على إبراز الدور الذي تقوم به دولة الإمارات كونها أنموذجاً رائداً في الحوار البناء والانفتاح الإنساني ومد جسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم انطلاقاً من رسالتها الإنسانية القائمة على قيم التسامح والتعاون بين الشعوب.

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