عارف الحمادي: توجيه الشباب لمستقبل يعتمد على اقتصاد المعرفة

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في تعليقه حول ورشة العمل التي عقدها بعنوان «نزود شبابنا بالعلم ينمو اقتصادنا بالمعرفة»: «تلعب مؤسسات التعليم العالي المعتمدة على الأبحاث دورًا كبيرًا في صقل أفكار الشباب وتوجيههم وإعدادهم لمستقبل أفضل يعتمد على الاقتصاد القائم على المعرفة».

رمضان البلوشي: تجربة الإمارات

وقال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، في ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان «تمكين التعليم الطبي وبناء كوادر صحية وطنية مؤهلة»: نفخر بمشاركة سلطة مدينة دبي الطبية في قمة اقدر العالمية ضمن الوفد الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على تمكين التعليم الطبي في الدولة، وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الرعاية الصحية، من خلال التعليم المبني على الابتكار والمعرفة.

محمد الأحبابي: تبادل الخبرات

قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: يسعدنا في برنامج الإمارات الوطني للفضاء المشاركة في الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية - موسكو. ونحن متحمسون للغاية لمناقشة آخر التطورات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الفضاء وإلى تبادل الخبرات والمعارف مع أبرز الخبراء الدوليين وممثلي الحكومات من مختلف أرجاء العالم.

جاسم البستكي: ضرورة الرؤى الاستشرافية

وحول موضوع حقوق الامتياز وكيفية تحقيق الانتشار العالمي، قال جاسم البستكي الأمين العام السابق لجمعية رواد الأعمال الإماراتية، والرئيس التنفيذي لشركة فرنشايز سوق: يجب على رواد الأعمال في الوقت الحالي التفكير بعالمية لممارسة أعمالهم وعدم تقييد أنفسهم بمهد انطلاق نشاطهم التجاري. فالحضور العالمي لا يحدث بين يوم وليلة. فما لم تكن الرؤية الاستشرافية موجودة، لن يحدث التوسع العالمي المنشود. .

منصور المنصوري: نهج الانفتاح وقال منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام: «تحظى قمة اقدر العالمية بأهمية بالغة هذا العام إذ تقام في العاصمة الروسية موسكو بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي، مما سيمكننا من عرض خبرات وتجارب وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكبر عدد ممكن من الحضور والزوار من مختلف أرجاء العالم. كما تؤكد على نهج الانفتاح والاعتدال والاستشراف الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتيح القمة إمكانية التعلم من الأفكار والخبرات الابتكارية التي يقدمها زوار المنتدى».