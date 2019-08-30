«الوطني للإعلام» يشارك في قمة أقدر العالمية

موسكو(الاتحاد) شارك المجلس الوطني للإعلام في قمة «أقدر العالمية» بدورتها الثالثة، والتي انطلقت في العاصمة الروسية موسكو أمس، تزامناً مع منتدى موسكو العالمي وتستمر حتى الأحد المقبل تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة».

وقدم منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام خلال القمة ورشة عمل بعنوان «تأثير الإعلام على عالمنا المضطرب» ناقشت ملامح المشهد الإعلامي العالمي الراهن، وتحديات قطاع الإعلام الذي يعد رافداً مهماً لجودة التنمية المستدامة في العالم.

وأشار المنصوري خلال الورشة إلى أن وسائل الإعلام الجديدة تمثل فرصة، حيث إن الانتقال إلى الإعلام الرقمي وشبكات التواصل خلق بيئة إعلامية إبداعية تنافسية، غيرت من سلوك القراء، ورفعت نسبة المنافسة للتأثير في الإعلام. كما قدم مقاربات استراتيجية عالمية، ركزت على أهمية بناء قنوات للتواصل، واستشراف المستقبل، والمبادرات المبتكرة.

وأكد ضرورة مواكبة تغيرات عالم الاتصال والتغير معه، مشيراً إلى أهمية التحول إلى اعتماد أنموذج تحريري مؤثر، مع وضوح الرسالة الإعلامية وتجنب التناقض في الأفكار، والسرعة في استخدام المنصات المتعددة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

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