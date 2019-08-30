«في كل عام دائرة» لتكريم موظفات محاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة أمس، مبادرة «في كل عام دائرة» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، لتكريم جميع الموظفات العاملات في حكومة رأس الخيمة، من خلال اختيار جهة محلية للاحتفاء بهن، ولتقدير جهودهن ودورهن في خدمة المجتمع والوطن.

ونفذت دائرة المحاكم باكورة مبادراتها في دائرة المالية، بحضور يوسف علي البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة، وحميد ليواد النعيمي المشرف العام على الفترة المسائية بالمحاكم، ووفد من الدائرة، حيث تخللت الفعالية زيارة مفاجئة للموظفات لمكاتبهن وتهنئتهن بيومهن، وتكريمهن وتوزيع الإهداءات لهن. وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن مبادرة «في كل عام دائرة» تستهدف تكريم الإنجازات المتميزة للموظفات، في جميع دوائر حكومة رأس الخيمة.

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