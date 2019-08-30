الامارات | «محمد بن راشد للإسكان» تتعاون مع «العربي المتحد» لتمويل مساكن المواطنين 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للإسكان» تتعاون مع «العربي المتحد» لتمويل مساكن المواطنين 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع البنك العربي المتحد، أخيراً، مذكرة تفاهم يقدم بموجبها البنك تمويلاً سكنياً بنسبة 100% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، للمواطنين المستفيدين من برنامج «اليسر»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل سكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء وشراء سكن من السوق المحلي عن طريق البنوك والمصارف الشريكة للمؤسسة. وجرت مراسم التوقيع في مقر مؤسسة محمد بن راشد للاسكان، حيث وقع عن البنك الشيخ محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي، ووقع عن المؤسسة المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش. وتأتي المذكرة في إطار حرص البنك على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي، وتعزيز سبل التعاون المشترك للاسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وبموجب المذكرة يقدم البنك تمويلاً سكنياً بنسبة 100% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، ومعدلات ربح نوعية، وسيقدم البنك للمستفيدين نوعين من التسهيلات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتملك مسكن، حيث يوفر تمويلا عقاريا يصل إلى 750 ألف درهم من دون أرباح، بالإضافة إلى خيار تمويل آخر وفق سياسة التمويل ونسب الأرباح المعمول بها في البنك. وقال النعيمي: «نؤمن في البنك العربي المتحد بأن خدمة الوطن والمواطن تعد مسؤولية تضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدفعنا للعمل يداً بيد نحو تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق ينبع حرصنا على توجيه كل جهودنا نحو الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتأتي شراكتنا مع المؤسسة تأكيداً لالتزامنا الراسخ بتوفيرحلول مبتكرة لتمويل المنازل للمواطنين تماشياً مع رؤية وتطلعات القيادة، التي لا تدخر جهداً في سبيل أن ينعم مواطنو الدولة بالسعادة ورغد العيش».

وقال قرقاش: «نرحب بالبنك العربي المتحد كشريك في تمويل الإسكان بينما نستعد للكشف عن بدائل الإسكان في إطار برامج المؤسسة، التي تأتي كجزء من التزامنا الدائم بتوفير منازل عالية الجودة لمواطني الدولة، ويأتي توقيعنا لهذه المذكرة في إطار حرصنا على تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، ولتسهيل الإجراءات للحصول على التمويلات الإسكانية المطلوبة عبر نافذة واحدة توفر الوقت والجهد على المتعاملين». وأضاف: «سنقدم من خلال شراكتنا مع البنك العربي المتحد فرصاً مثالية لآلاف المواطنين للحصول على حزمة من الحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن بطريقة ميسرة، والتي تأتي ضمن سعينا نحو تحقيق الاستقرار السكني وإسعاد المواطنين، تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الدولة، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد أبوعيده، «نتطلع في البنك دائماً إلى بناء مزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع العام، وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات والخيارات المصرفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على حد سواء، وفي هذا الإطار يأتي توقيعنا لهذه المذكرة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي نطرح من خلالها جملة من الفرص والحلول للراغبين في الحصول على تمويل إسكان، مع ضمان خيارات سداد مريحة ومُيسرة».

البنك يقدم للمستفيدين نوعين من التسهيلات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.