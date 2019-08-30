الامارات | تعيين عدد من القضاة في المحاكم الاتحادية الابتدائية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عدد من القضاة في المحاكم الاتحادية الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019، بتعيين عدد من القضاة الجدد بوظيفة رئيس بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية بالمحاكم الاتحادية.

وقد أدى القضاة المعينون اليمين القانونية صباح أمس، أمام وزير العدل سلطان سعيد البادي، بحضور مدير دائرة التفتيش القضائي، المستشار جاسم سيف بوعصيبة، ومدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي.

وأكد البادي خلال استقباله القضاة الجدد في مكتبه بوزارة العدل أهمية تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين، وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة، لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من منظومة العدل والقضاء في الدولة.

والقضاة الجدد هم: وائل جميل مصطفى بسيوني، أيمن أمين عبدالعظيم شاش، أيمن حسن سناء الدين عبدالناصر الشافعي، حسام الدين حسن مصطفى محمد خضر، أحمد طلعت عبدالصادق محمد، أحمد عبدالرحمن عبدالمقصود الدسوقي.