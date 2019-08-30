الامارات | شرطة الشارقة تستقبل العام الدراسي بـ «أمن المدارس»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تستقبل العام الدراسي بـ «أمن المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإدارة العامة للحرس الأميري في الشارقة عن إطلاق دورية «أمن المدارس» المرورية للطلبة، وهي دورية خاصة بأمن المدارس، تم تصميمها بطريقة جديدة في فكرتها وشكلها، وسيتم الكشف عنها وإطلاقها مع أول يوم دراسي.

واستعدت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد، من أجل توفير الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس، من خلال رسم خطة متكاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسخير كل إمكاناتها التقنية والبشرية، ميدانياً وتوعوياً، للوصول إلى أعلى درجات الأمن والسلامة للطلبة.

وأوضحت الإدارة أنها أعدت خطة تتضمن توزيع الدوريات وأفراد أمن المدارس على مجمعات المدارس، لتنظيم حركة السير والمرور للمركبات أمام بوابات المدارس والطرق المجاورة لها، وتأمين دخول طلبة المدارس وخروجهم، والاستعانة بكل الإمكانات المتوافرة، تحت إشراف عدد من ضباط ومسؤولي الإدارة، من أسطول الدوريات الحديثة ورجال أمن المدارس، إضافة إلى جهود التوعية المبذولة عن طريق توزيع المطويات والهدايا، إلى جانب محاضرات التوعية، يقدمها محاضرو أمن المدارس، إضافة إلى مشاركة شخصيتَي «المساعد سالم» و«المساعد سلامة»، بهدف رفع مستوى ثقافة الأمن والسلامة المرورية بين الطلاب وذويهم.