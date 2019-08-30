الامارات | عدد المواطنين في أبوظبي تضاعف 53 مرة خلال 58 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المواطنين في أبوظبي تضاعف 53 مرة خلال 58 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، أن عدد السكان المواطنين في أبوظبي تضاعف 53 مرة من عام 1960 إلى عام 2018، حيث تضاعف عدد المواطنات 60 مرة، بينما تضاعف عدد المواطنين الذكور 48 مرة.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، بعنوان «المرأة الإماراتية بين الأمس واليوم 2019»، أن معدل النمو السكاني للإناث المواطنات في الإمارة بلغ 7.3% بين عامي 1960 و2018، ويعد من أعلى معدلات النمو في العالم وفقاً للتقرير.

وأفاد بأن المرأة الإماراتية شكلت 49% من عدد السكان المواطنين في أبوظبي عام 2018، موضحاً أن نسبة الزيادة في المواطنات أعلى مقارنة بزيادة المواطنين الذكور، حيث انخفضت النسبة من 128 ذكراً لكل 100 أنثى عام 1960، إلى 103.9 ذكور لكل 100 أنثى في 2018.

وكشف المركز أن أعمار 37.2% من المواطنات أقل من 15 عاماً، مقابل 50% حتى عام 1985، لينعكس ذلك على زيادة نسبتهن في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً، وهي فئة العمل والعطاء، موضحاً أن 60.4% من النساء الإماراتيات بين 15 و64 عاماً، بينما تصل نسبة المواطنات فوق 65 عاماً إلى نحو 2.4%.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من حالة التزايد المستمر في عدد عقود الزواج المسجلة للمرأة الإماراتية، إلا أنها بقيت أقل من العقود المسجلة للرجل الإماراتي، ما يعكس ظاهرة زواج المواطن من غير المواطنة، حيث بلغ عدد عقود الزواج التي يشكل الرجل الإماراتي طرفاً فيها 3477 عقداً العام الماضي، مقابل 3028 عقداً للإماراتيات.

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ووفقاً للتقرير ارتفع متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة إلى 81.4 للمواطنات، نتيجة التقدم الصحي الذي شهدته الإمارة، وما صاحبه من انخفاض ملموس في معدل الوفيات.

الإقبال على التدريس

أكد تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي، أن المواطنات أكثر إقبالاً على مهنة التدريس، وبلغ عدد المعلمات المواطنات في المدارس الحكومية والخاصة 3994 معلمة في العام الدراسي 2017/‏‏2018.

ووفقاً للتقرير، فإنه نتيجة للجهود الحثيثة والاهتمام بالتعليم ارتفعت نسبة القراءة بين المواطنات في أبوظبي من سن 10 سنوات فأكثر، وبلغت نسبة الملمات بالقراءة والكتابة 92.8% عام 2018، مقابل 88.5% عام 2005.

كما انخفضت نسبة الأمية بين المواطنات إلى أقل من 7.2% عام 2018، مقابل 89.8% عام 1970.