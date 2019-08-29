نهيان بن مبارك يشهد حفل ختام أسبوع المواصلات المدرسية في أبوظبي

اختتمت "مواصلات الإمارات" صباح اليوم، فعاليات أسبوع المواصلات المدرسية بأبوظبي، التي عقدت تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. وحضرت الفعاليات الختامية معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

وشمل الحفل تكريم 58 من السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة المتميزين في أبوظبي، ووزارات التسامح والتعليم والداخلية، ومجموعة أخرى من الجهات المتعاونة والداعمة لعمليات النقل المدرسي في الإمارة.

وقال سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام "مواصلات الإمارات" في كلمة ألقاها في الحفل، إن "أسبوع المواصلات المدرسية هو مبادرة سنوية يتم تنظيمها في جميع مناطق الدولة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وتركز على رفع الإعداد النفسـي والعملي والميداني المتعلق بتأصيل جانب السلامة لدى السائقين ومشـرفي النقل والسلامة، ورفع مستوى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الشاملة للطلبة خلال رحلتهم المدرسية".

وأشار مدير عام "مواصلات الإمارات" إلى أنه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2019-2020 ستبدأ 7 آلاف حافلة مدرسية بنقل 258 ألف طالب وطالبة يدرسون في 708 مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة ومن خلال 8700 خط سير، وقد تم تخصيص 6950 سائقاً، و6860 مشـرف ومشـرفة نقل وسلامة للقيام بتنفيذ عملية نقل هؤلاء الطلبة وضمان سلامتهم.

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كما نوه سعادته إلى أنه على مستوى مناطق كلّ من أبوظبي والعين والظفرة، فستقوم 3207 حافلات مدرسية بنقل 127875 طالباً وطالبة من وإلى 255 مدرسة حكومية و60 مدرسة خاصة.

وحضر الحفل وليد سالم المهيري المدير التنفيذي للنقل والتأجير في كلّ من أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب عدد من الموظفين.

وكرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ترافقه معالي جميلة سالم المهيري، وسعادة محمد عبدالله الجرمن الجهات المتعاونة، والسائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة المتميزين.