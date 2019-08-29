"المواقف السطحية" في أبوظبي مجانية خلال رأس السنة الهجرية

أعلن "مركز النقل المتكامل" في أبوظبي عن مجانية المواقف السطحية يوم الأول من محرم للعام 1441 هجرية، وبما يوافق ذلك من تاريخ ميلادي حتى الساعة 7:59 من صباح اليوم التالي.

وفي ذات السياق، نوّه المركز إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة، وعدم إعاقة حركة المركبات، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء إلى 8:00 صباحاً تجنباً للمخالفات، إضافة إلى ذلك يتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين خلال الإجازة.

وعن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام، فستكون خدمة الحافلات متوفرة في مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وخدمات بين المدن حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.