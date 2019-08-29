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سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير الداخلية الروسي

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم في العاصمة الروسية موسكو، معالي فلاديمير الكسندروفيتش كولوكولتسيف وزير الداخلية في روسيا الإتحادية.

تم خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية الروسية، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وحضر اللقاء سعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية. 

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