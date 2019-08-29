تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من معالي رئيس وزراء باكستان عمران خان، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن"محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان عمران خان، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، واستعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".