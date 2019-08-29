تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من معالي رئيس وزراء باكستان عمران خان، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن"محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان عمران خان، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، واستعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.