حاكم عجمان يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فعاليات الدورة الـ 17 من "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019" المقامة في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض"، وتستمر إلى 31 أغسطس الحالي.

ورافق سموه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وكان في استقبال سموه معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي "صقاري الإمارات"، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لـ "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض"، وعدد من المسؤولين.

وتجوّل صاحب السمو حاكم عجمان في أرجاء المعرض، وزار العديد من الأجنحة الوطنية المشاركة فيه، والتي تضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات، كما جال سموه في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية، مشيداً سموه بجهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي "صقاري الإمارات" في ترسيخ مفاهيم الصيد المستدام محلياً وعالمياً، والذي من شأنه إحداث التوازن البيئي بين عمليات الصيد والقنص والحفاظ على دورة حياة الطرائد البرية المختلفة.

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وأضاف أن "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وحفظ وصون وتوثيق تراث الدولة الغني في مجال الصيد والفروسية.

وتفقد صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقوه، مختلف أقسام وأجنحة المعرض المحلية المشاركة التي تعرض أحدث أسلحة الصيد، واستمع إلى شرح من المسؤولين عنها حول منتجات المعرض وما تقدمه من آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصيد والفروسية، وتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية، مشيداً بمستوى تنظيم المعرض، وبحجم المشاركات، وبنوعية المعروضات، إذ يمثل المعرض فرصة لالتقاء المهتمين والمعنيين برياضتي الصيد والفروسية.

وأبدى سموه خلال جولته بين أروقة المعرض، إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه هذا الحدث الدولي، وبمحتويات الأجنحة التي تعرض مختلف مفردات التراث بشكل حي، مؤكداً أهمية هذا المعرض التراثي الدولي الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على التراث، وينقله إلى الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة.