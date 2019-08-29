شما بنت سلطان تبحث حلول الاستدامة العالمية مع نخبة من الشخصيات الإيطالية

استضافت سفارة دولة الإمارات في إيطاليا، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية"، ومؤسِس كلّ من مؤسسة "حلقة الأمل"، والمجلس التنفيذي لتمكين المرأة، بصفتها ضيفة شرف للمشاركة في الاحتفالات التي أقامتها السفارة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك اعترافاً بجهودها المستمرة في مجال الاستدامة، والأعمال التنموية والإنسانية، وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل ومجالس الإدارة.

وبالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في إيطاليا، التقت الشيخة شما مع مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في الاستدامة، لبحث فرص التعاون المحتملة والحلول المقترحة وعدد من التحديات العالمية مثل المساواة بين الجنسين، والأعمال الإنسانية، والاستدامة البيئية، وريادة الأعمال الاجتماعية.

وخلال زيارتها، التقت الشيخة شما قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعقدت اجتماعاً مع السيدة فيرجينيا راجّي، أول امرأة تتولى منصب عمدة العاصمة الإيطالية روما.

وبصفتهما شخصيتان مهتمتان بالدفاع عن حقوق المرأة والممارسات المُراعية للبيئة، تحدثت الشيخة شما والسيدة راجّي عن قرار الأخيرة حظر المواد البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة في مدينة روما، كما تناولتا أيضاً موضوع السياسات التي تسعى السيدة راجّي لتطبيقها، والتي ستؤدي إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وبصفتها رائدة أعمال اجتماعية وناشطة في مجال الأعمال الإنسانية، لطالما ارتكزت أعمالها حول الأطفال، زارت الشيخة شما أيضاً مجموعة من الأطفال المرضى المقيمين في مستشفى الأطفال "بامبينو جيزو"، حيث قدم طاقم العامل موجزاً عن أهم التطورات الطبية التي شهدها المستشفى، لا سيما في أقسامه الخاصة بطب الكلى، وطب الروماتيزم، والتليف الكيسي.

وأجرت الشيخة شما العديد من الاجتماعات واللقاءات، منها زيارتها لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، حيث التقت السيدة إيمانويلا ديل ري، نائب وزير الخارجية الإيطالية، كما زارت قصر كيرينالي، حيث التقت سعادة السفيرة إيمانويلا داليسّاندرو، المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية الإيطالية، فضلاً عن زيارتها مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وقالت الشيخة شما خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: "يسعدني جداً أن أحتفل بيوم المرأة الإماراتية هنا في روما، وأنا متفائلة بالاتجاه الإيجابي لجهود تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. وها نحن اليوم نرى اندماجاً حقيقياً بين الثقافات من خلال هذا الاحتفال، وهو ما نسعى لتحقيقه في ظل عام التسامح، الذي يمثل بحقّ القيم التي تعبّر عن المرأة الإماراتية".

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وأضافت الشيخة شما في معرض حديثها عن اللقاءات التي أجرتها حول موضوع الاستدامة: "لا بد لقادة الفكر وصنّاع التغيير العالميين، أن يبحثوا عن حلول فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يحسّن وضع عالمنا. ولقد حظيتُ بفرص ممتازة لتبادل الرؤى والأفكار حول هذا الموضوع مع شخصيات مهمة مثل السيدة فيرجينيا راجّي. وعندما أرى نخبة من ألمع العقول تتضافر جهودها معاً من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في اتباع ممارسات مسؤولة تؤدي للاستدامة، يتعزز يقيني بأننا سنحقق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها".

وأكد سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، أن يوم الـ 28 من أغسطس تحوّل إلى مناسبة وطنية للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، وما حققته من إنجازات ومكتسبات هامة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وجهود سموها في تمكين المرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها في خدمة الوطن حتى أصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وأعرب عن شكره للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان على حضورها قائلاً إنه "لمن دواعي الفخر والسرور أن يكون احتفالنا هذا العام على شرف شخصية ريادية ملهمة ومتميزة بانفتاحها وثقافتها ومهاراتها القيادية بدولة الإمارات، الشيخة شّما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، لشغفها الكبير في المساهمة بجهود التنمية المستدامة المحلية والدولية ولبصماتها الإيجابية في منظومة العمل المجتمعي والإنساني، بهدف تعزيز التكامل بين الجنسين وتنمية الشباب، ناهيك عن مبادارتها المتعددة بشكل خاص في مجالات التعليم والثقافة، سيراً على خطى جدها الأول مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

ويأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تزامنا مع احتفال الإمارات بـ "عام التسامح"، إذ أن المرأة في المجتمع الإماراتي رمز حقيقي للتسامح، بما تتحلى به من صبر وحكمة وعطاء وقدرة على تربية النشء على قيم العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر من جميع الأعراق والثقافات، إضافة إلى الإنجازات التي تحققها في مهام العمل التي توكل إليها في الميادين كافة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي أرسى مبادئ السلام والتعايش بين الأديان عبر المنطقة والعالم.

كما تضمن الحدث إقامة معرض صور تحت شعار "زايد راعي مسيرة التمكين"، تأكيداً لاستمرار أصل ثابت في فكر القيادة منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي آمن بدور المرأة، وعبّر عن ذلك بقوله: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعوق تقدمها شيء".

وشملت قائمة الحضور الذين استضافتهم سفارة دولة الإمارات في إيطاليا بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، السيناتور روبيرتا بينوتّي، وزيرة الدفاع السابقة ورئيسة "جمعية الإمارات-إيطاليا"، وسعادة السفيرة إليزابيتا بيلوني، أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ونيكولا لينر، نائب مدير إدارة التدويل والترويج لمنظومة البلاد بوزارة الخارجية الإيطالية، وسعادة الدكتورة ستيفانيا برويتّي، عمدة مدينة أسيزي، ومونيكا ماجيوني، الرئيس التنفيذي لشبكة القنوات التلفزيونية الرسمية "راي كوم" Rai Com، وفلافيا مارزانو، عضو مجلس بلدية روما للابتكار والمدن الذكية والسياسات الجندرية، ومؤسسة "شبكة ويستر" Wister Network، وأليكسيا ما ّساكاند، كبيرة مديري الاستراتيجية والتنفيذ لدى النظام العالمي لرصد جغرافيا الأرض.