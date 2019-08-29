الامارات | سيف بن زايد يفتتح الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية في موسكو

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يفتتح الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم "الخميس “فعاليات الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية التي تقام بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم" في الفترة من 29 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر 2019 في موسكو، روسيا تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميًا: التجارب والدروس المستفادة".

وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في الكلمة الافتتاحية بالقمة عن اعتزازه بإقامة هذه النسخة من القمة في موسكو التي تأتي وفق رؤية القيادة الرشيدة بالدولة و أسوةً بمشاركة روسيا المتميزة في القمة السابقة بالإمارات والتي تؤكد أهمية العمل المشترك والعلاقات بين الدول في تعزيز تمكين الأنسان.

وقال سموه إن قصة الإمارات وإنسان الإمارات قديمة قدم التاريخ الإنساني، لكن قصة دولة الإمارات العربية المتحدة بكيانها الاتحادي حديثة، لم تتجاوز الخمسين عاما حتى الآن.. وهي قصة نجاحٍ كتبها القادة المؤسسون لكيان دولة الاتحاد، بقيادة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً سموه أن الإنسان هو محور القائد المؤسس، فكانت توجيهاته -طيب الله ثراه- بصيانة حقوقه وتوفير كافة السبل لرعايته وإعداده وتمكينه لخدمة وطنه ومجتمعه، إيماناً منه بأن الإنسان هو أساس التنمية والحضارة.

وأضاف سموه أن رؤية الشيخ زايد بن سلطان تجلت بأهمية تمكين المواطن من خلال إصراره على أن ينهض بأبناء الوطن نحو العزة، وكان -رحمه الله-يردد دائماً.. أن بناء الإنسان ضرورة وطنية وقومية.. تسبق بناء المصانع والمنشآت، لأنه من دون الإنسان الصالح، لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا الشعب.

وأشار سموه للعزيمة القوية للقادة المؤسسين، والتي تعززت في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً سموه أن نتيجة ذلك ما نشهده اليوم من الإنجازات الريادية لدولة الإمارات، حيث حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية، وتصدرت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عددٍ كبير من المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية.

وقال سموه أننا نتواجد اليوم هنا في موسكو "موسكو مدينة التعليم" ، العاصمة العريقة تاريخاً وثقافة وعلماً، في إطار التوجهات العامة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، والسعي إلى تعزيز مفاهيم التعايش الإنساني والإيجابي، وتبادل الخبرات مع كافة الدول والثقافات الأخرى، مضيفاً سموه أنها ايضاً مناسبة لتعرض دولة الإمارات تجاربها في تمكين الإنسان في مختلف المجالات مثل التعليم والمعرفة والفضاء وتمكين الشباب وأصحاب الهمم والذكاء الاصطناعي والتمكين الحضاري وغيرها.

ثم أشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى العلاقة الإيجابية الناجحة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية ، والتي تعززت في قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين العام الماضي، ليكون بمثابة خطوة متقدمة على طريق تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، وتعد زخماً قوياً لتوسيع العلاقة في مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

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ولفت سموه إلى أن مشاركة الحكومة الروسية في معرض «إكسبو 2020» والذي سيشهد مشاركة أكثر من 190 دولة، ستمكن من التعرف على روسيا بمختلف قطاعاتها وقدراتها الفريدة في صناعة المستقبل.

وقال سموه أن السياسة الإماراتية المتوازنة، والتي تقوم على الشفافية واحترام سيادة الدول، عززت مكانتها العالمية وجعلتها من القوى الفاعلة، وشريكاً رئيسياً "سياسياً واقتصادياً" لأقوى الدول، وذلك نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في رسم علاقات الإمارات مع جميع الدول الهادفة للتنمية والتقدم وبناء مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.

وأعرب سموه عن سعادته بهذه القمة والتي تشهد تواجد وزراء ومسؤولون إماراتيون للمشاركة مع نظرائهم من الحكومة الروسية وذوي الاختصاص في عدة مجالات في ما يزيد عن ٢٦ ورشة، مؤكداً سموه التطلع نحو نتائج إيجابية للقمة ، وتسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات .

وعقب حفل الافتتاح، قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يرافقه سيرجي سوبيانين، عمدة مدينة موسكو بزيارة المعرض المصاحب للقمة حيث قاموا بالاطلاع على آخر الممارسات والتطورات في مختلف القطاعات والتي يقدمها عدد من صناع القرار والقادة والمختصين. في حين يتوقع أن تستقطب القمة هذا العام نحو 130 ألف زائر ومشارك من مختلف دول العالم على مدار 4 أيام.

إطلاق أكاديمية "أقدر"

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على هامش افتتاح قمة أقدر العالمية أكاديمية "أقدر" التي تعنى بتمكين الشباب والنشء وتعزز قدراتهم ومواهبهم وتنمية روح المواطنة الإيجابية.

كما أطلق سموه برنامجين من برامج الاكاديمية باللغة الروسية وهما الأمن الفكري والتسامح حيث تتيح للمتدرب التعلم باللغة الروسية وبدون أي صعوبات. ويحصل المنتسب على شهادة إنجاز من برنامج خليفة للتمكين في حال اكمال المادة التدريبية والنجاح في الاختبار.

وتعد أكاديمية أقدر الذكية الاولى من نوعها في العالم حيث تقدم ٧ برامج تعليمية وتهدف إلى تمكين النشء وتطوير مهاراتهم ورفع حسهم الوطني، كما تهدف الأكاديمية إلى تحصين الناشئين وتثقيفهم بالفضائل لتجنب الوقوع ضحية للتحديات داخل الصف والدراسي وخارجه، وتوفير منصة تعلم عالمية رائدة تتيح للطلبة حول العالم تبادل الآراء والبحوث، وتربية جيل من الشباب الطموح والمخلص لدينه ووطنه وقيادته.