الامارات | بدء التدريب النهائي لرائدي الفضاء الإماراتيين المنصوري والنيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب النهائي لرائدي الفضاء الإماراتيين المنصوري والنيادي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز محمد بن راسد للفضاء، بأن الطاقم الرئيسي في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 سبتمبر، والذي يتكون من هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، بدأ الاختبار النهائي في مركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم في موسكو.
ويتضمن التدريب في اليوم الأول محاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية (ISS)، ونظام الشحن الوظيفي (FGB)، ونظام إدارة البيانات؛ حيث من المتوقع استمرار الاختبارات والتدريبات غدًا على جهاز محاكاة مركبة "سويوز".
وفي الوقت ذاته، بدأ الطاقم البديل للمهمة والذي يتكون من رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، ورائدي الفضاء سيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، اختبارا استمر أكثر من 6 ساعات، على جهاز محاكاة المركبة الفضائية "سويوز" والتي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.
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