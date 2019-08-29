الامارات | مرسوم لرئيس الدولة بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم لرئيس الدولة بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019 بتعيين عدد من القضاة الجدد بوظيفة رئيس بمحكمة ابتدائية، على الفئة الثانية بالمحاكم الاتحادية.



وقد أدى القضاة المعينون اليمين القانونية صباح اليوم أمام وزير العدل، سلطان سعيد البادي بحضور سعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة.

وأكد خلال استقباله للقضاة الجدد بمكتبه بوزارة العدل علي اهمية تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة، لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من منظومة العدل والقضاء بالدولة.

والقضاة الجدد هم وائل جميل مصطفى بسيوني، أيمن أمين عبدالعظيم شاش، أيمن حسن سناء الدين عبدالناصر الشافعي، حسام الدين حسن مصطفى محمد خضر، أحمد طلعت عبدالصادق محمد ، أحمد عبدالرحمن عبدالمقصود الدسوقي.