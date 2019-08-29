شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم لرئيس الدولة بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019 بتعيين عدد من القضاة الجدد بوظيفة رئيس بمحكمة ابتدائية، على الفئة الثانية بالمحاكم الاتحادية.
وقد أدى القضاة المعينون اليمين القانونية صباح اليوم أمام وزير العدل، سلطان سعيد البادي بحضور سعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة.
وأكد خلال استقباله للقضاة الجدد بمكتبه بوزارة العدل علي اهمية تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة، لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من منظومة العدل والقضاء بالدولة.
والقضاة الجدد هم وائل جميل مصطفى بسيوني، أيمن أمين عبدالعظيم شاش، أيمن حسن سناء الدين عبدالناصر الشافعي، حسام الدين حسن مصطفى محمد خضر، أحمد طلعت عبدالصادق محمد ، أحمد عبدالرحمن عبدالمقصود الدسوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مرسوم لرئيس الدولة بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.