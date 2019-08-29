الامارات | عامل يصور لقاءاته الحميمية مع صديقته ويهددها بالفيديوهات

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يصور لقاءاته الحميمية مع صديقته ويهددها بالفيديوهات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية عامل آسيوي هدد صديقته السابقة بنشر مقاطع فيديو جنسية للقاءات جمعتهما سوياً، إذا لم تعد إليه مجدداً.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت على المتهم وتطورت العلاقة بينهما حتى صارت عاطفية، وبناء عليه كانت تمارس معه الجنس بشكل منتظم في مقر سكنه، وفي تلك الأثناء اعتاد التقاط مقاطع فيديو وصوراً لهما، ثم قررت قطع علاقتها به بعد فترة.

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وأضافت أنها كانت متواجدة في محطة مترو برجمان للتسوق، وأوقفها المتهم الأول، وعرض عليها بعض المقاطع التي احتفظ بها في هاتفها، وهددها بنشر الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم تجدد علاقتها به، فتركته واتجهت مباشرة إلى نقطة الشرطة في المترو وأبلغت عنه.

إلى ذلك قال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله في حراسة محطة مترو برجمان وشاهد المتهم وصديقته يتبادلان حديثاً صاخباً، فاستدعاهما إلى مكتب الشرطة، وحين سأل المرأة عن سبب المشكلة أفادت بأنها كانت على علاقة به وبدأ يهددها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء لهما،

وأضاف انه بسؤال المتهم أقر بأنه كان على علاقة حب بها ولا يزال يحبها، ووعدته بالزواج، لكنها ابتعدت عنه فجأة فقرر تهديدها بمقاطع فيديو وصور التقطها للقاءاتهما الجنسية، مؤكداً أن التصوير كان برضاها، فأحالهما إلى مركز شرطة الرفاع لاستكمال الإجراءات بحقهما، وبفحص الهاتف من قبل خبراء الأدلة الجنائية عثر على ملف فيديو للمتهم وصديقته التي أحيلت إلى المحكمة بدورها بتهمة هتك العرض بالرضا.