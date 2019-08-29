الامارات | ‏حاكم الشارقة يوجه بإنشاء عدد من المشاريع التربوية والتعليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بإنشاء عدد من المشاريع التربوية والتعليمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد الكعبي خلال استضافته ضمن "برنامج الخط المباشر" إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجّه بإنشاء مدرسة متكاملة متميزة خاصة، في منطقة وشاح، ودائرة الأشغال العامة ستباشر العمل في تنفيذها فوراً.
وتابع: كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء نادٍ للمعلمين ونادٍ للمعلمات على طريق نزوى بالقرب من منطقة السيوح، يضم مرافق رياضية ومكتبة، وقاعة للمحاضرات والندوات، والتدريب.
وبين بأن هناك 10 حضانات جاري بناءها، لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة بالوصول إلى عدد 66 حضانة حكومية في الإمارة لخدمة المواطنين.
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