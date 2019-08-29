الامارات | "موارد بشرية عجمان" تمنح موظفيها 3 ساعات لمرافقة أطفالهم في أول يوم دراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد بشرية عجمان" تمنح موظفيها 3 ساعات لمرافقة أطفالهم في أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً بشأن العودة للمدارس يمنح لموظفي الجهات الحكومية بالإمارة إذن خروج لمدة ثلاث ساعات لمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية العام الدراسي الذي يبدأ سبتمبر المقبل.

و يأتي اصدار التعميم حرصاً على رفع الرضا الوظيفي لدى موظفي حكومة عجمان و اهتماماً منها على تعزيز التلاحم الأسري وتوطيد العلاقات الاجتماعية.

ودعت الدائرة كافة دوائر ومؤسسات وإدارات حكومة إمارة عجمان تيسيير الاجراءات على الموظفين من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء في الحضانات و المدارس و تمكينهم من مرافقتهم و السماح لهم بأخذ إذن رسمي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات في اليوم الدراسي الأول للأبناء في المرحلة الابتدائية فما فوق ،و إذن رسمي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات في اليوم خلال الأسبوع الدراسي الأول للأبناء في الحضانات و رياض الأطفال وذلك وفقا للأنظمة المتبعة في حكومة عجمان.