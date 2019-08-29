عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية يؤدون اليمين القانونية

أدى عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية اليمين القانونية، صباح اليوم الخميس، أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، بحضور سعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد أصدر المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019 بتعيين عدد من القضاة الجدد بوظيفة رئيس بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية بالمحاكم الاتحادية.

وشملت قائمة القضاة الجدد كلا ًمن: وائل جميل مصطفى بسيوني، وأيمن أمين عبدالعظيم شاش، وأيمن حسن سناء الدين عبد الناصر الشافعي، وحسام الدين حسن مصطفى محمد خضر، وأحمد طلعت عبدالصادق محمد، وأحمد عبدالرحمن عبدالمقصود الدسوقي.

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وأكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري خلال استقباله القضاة الجدد بمكتبه بوزارة العدل أهمية تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة، لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من منظومة العدل والقضاء بالدولة.