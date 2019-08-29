"ديزرت غولف" تكمل أعمال التجديد في ملعب أرابيان رانشز للغولف في وقت قياسي

أكملت شركة ديزرت غولف، "إحدى أفرع "ديزرت جروب"، بنجاح عملية تجديد المساحات الخضراء "جرينز" للحفر الثمانية عشر الواقعة في ملعب أرابيان رانشز للغولف - قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

وقد تم سابقا إغلاق مضمار البطولات هذا لتجديد المساحات الخضراء "جرينز" والذي يعود سببه إلى اجتياح الأعشاب الغريبة لتلك المناطق مما أثر على مظهرها وتناسقها.

تضمنت عملية التجديد في أرابيان رانشز مسحًا شاملاً للمساحات الخضراء "جرينز"، تلتها أعمال الحفر والتشكيل الدقيق للطبقة السفلية لتلائم وتحاكي المستويات النهائية. بعد ذلك تمت إضافة خليط USGA الخاص بالمساحات الخضراء "جرينز" بسماكة موحدة وتشكيل السطح النهائي ليلائم مناسيب التصميم الأصلية. أخيرًا، تمت زراعة المساحات الخضراء "جرينز" بعشب TE Paspalum المعتمد، وهو عشب مستدام بيئيًا، يتحمل الملوحة تم شحنه عن طريق الجو بحاويات مبردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

يتميز عشب بلاتينيوم تي اي Platinum TE بلون أخضر غامق وبفضل قوامه الناعم للغاية فإنه يوفر سطحًا مضغوطًا مثاليا واستثنائيًا للكرة.

وقد علق روري هاتشيسون ، المدير العام لمجموعة "ديزرت غولف" : "كانت التجديدات تهدف إلى رفع مستوى تجربة الغولف، وعاد ملعب أرابيان رانشز للغولف الى اصالته وهو متوافق بشكل كامل مع المواصفات الخاصة بالمساحات الخضراء "جرينز" المعتمدة من قبل جمعية الولايات المتحدة للجولف".

ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح الملعب خلال شهر أكتوبر.

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