بطولة القتال النهائي UFC 242: نزال مشوّق بين حبيب وبوارييه

سيحظى عشاق فنون القتال المختلطة في الإمارات والمنطقة بفرصة حضور فعالية قياس الوزن الرسمية قبل النزال المشوّق والمرتقب في ’أسبوع أبوظبي للتحدي‘ ضمن بطولة UFC 242، بين حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه - يوم الجمعة 6 سبتمبر - مجاناً!

ويتضمن كل حجز تذكرتي دخول لمشاهدة الفعالية حتى انتهاء جميع البطاقات، وسيتاح المجال لحجز تذاكر حضور وقفة التحدّي الشهيرة بين البطلين اعتباراً من الساعة 12 ظهراً يوم الاثنين 2 سبتمبر، وذلك بشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني: www.ticketmaster.ae

وفيما تستضيف صالة ’ذا أرينا‘ المغلقة على جزيرة ياس منافسات بطولة UFC 242 في الليلة التالية، السبت 7 سبتمبر، ستحتضن الصالة فعالية قياس الوزن الرسمية لبطولة UFC 242 والتي سيحضرها حبيب وبوارييه في الساعة 6 من مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر. وسيحظى الزوار الذين يتوافدون إلى منطقة المشجعين اعتباراً من الساعة 3 من ظهر اليوم نفسه بفرصة الالتحاق بجلسة الأسئلة والإجابات الخاصة بالرياضيين الضيوف ابتداء من الساعة 5:15 من مساء يوم الجمعة.

وتضفي هذه الفعالية المتميزة عنصر تشويق آخر على البرنامج المتميز الخاص بأسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يزخر بسلسلة من الفعاليات الترفيهية التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم الفعالية الكبرى التي تستضيفها عاصمة الإمارات في إطار بطولة القتال النهائي UFC 242 يوم 7 سبتمبر.

للمزيد من المعلومات والاطلاع على آخر التحديثات حول أسبوع أبوظبي للتحدي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ADShowdownWeek.ae أو متابعة صفحة الفعالية على فيسبوك وإنستاجرام وتويتر من خلال الوسم @ADShowdownWeek