شرطة دبي تنظم يوماً ترفيهياً للعنصر النسائي في السوق الحرة بالمطار

تزامناً مع احتفاء القيادة العامة لشرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية، نظمت الإدارة العامة للحقوق الإنسان زيارة للعنصر النسائي في الإدارة إلى السوق الحرة بمطار دبي الدولي لقضاء يوم ترفيهي.

كما تولت الموظفات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان مناصب قيادية في يوم المرأة الإماراتية، ضمن مبادرة "القيادة الذاتية" التي وجه بها العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، والتي تٌعنى بتكليف موظفات قطاع التميز والريادة في مهام المناصب القيادية في مختلف الإدارات العامة التي تنتمي للقطاع وذلك احتفاء بهذه المناسبة.

وتولت الموظفة فاطمة البلوشي، مهام منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما تولت الموظفة سارة محمد، منصب نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتولت المقدم أنيسة علي، منصب مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وشيخة الأسود، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وروضة الرزوقي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وشذى الواحدي، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، ومريم السويدي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر، ومليحة عباس جوهر، ضابط القوة، وعائشة زكي، مسؤولة النقليات.

وعقد الموظفات اجتماعاً ترأسته فاطمة البلوشي، مع مديري الإدارات الفرعية، حيث اطلعن على أهم التحديات ونقاط القوة وفرص التحسين في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وخرجن بعدد من المقترحات، ليتم عرضها في الاجتماعات القادمة للإدارة.

وتقدمت البلوشي بالشكر والعرفان للقائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، على دعمه المستمر لتمكين المرأة الإماراتية العاملة في شرطة دبي، وفتح المجال لها بتقلد المسؤوليات والمناصب والأدوار المهمة، ما شكل إضافة قوية للمؤسسة، وساهم في بروز عناصر نسائية من شرطة دبي، تميزت على مستوى الدولة وحققت إنجازات محلية وعالمية، ترفع من اسم الوطن الذي يفخر به الجميع.