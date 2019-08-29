بلدية مدينة أبوظبي تنظم فعالية "رياضة بلاحدود" وتحتفي بيوم المرأة

تحت شعار "يوم المرأة الإماراتية" وفي ختام مهرجان "صيف الشهامة غير" وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية نظمت بلدية مدينة أبوظبي – مركز البلدية الفرعي – الشهامة فعالية "رياضة بلاحدود" بالتعاون مع نادي مندرة للفروسية .

بدأت الفعالية باستقبال الجمهور وتقديم ورش عمل عن كيفية التعامل مع الخيل وطرق العناية بها، بعدها تمت مرافقة الجمهور في جولة تعريفية في أرجاء نادي مندرة والأماكن المخصصة للخيل، تلتها فقرة امتطاء الخيل بمشاركة طلاب المدارس، ومرضى التوحد، واشتملت الفقرات على تلوين الخيل من قبل الأطفال، وهي تجربة جديدة أسعدتهم كثيرا ، كما اشتملت الفقرات على ورشة عمل مخصصة لمهارات العناية بالخيل .

هذا وقد قام المركز بالاحتفاء بالمرأة الإماراتية من خلال تخصيص اليوم الثاني لتكريمهن، والذي صادف اليوم الثاني لفعالية يوم المرأة الإماراتية، وقام مركز بلدية الشهامة بإرسال رسالة نصية عبارة عن تهنئة بهذه المناسبة ودعوة لحضور الفعالية لسكان المنطقة، وقد بلغ عدد حضور الفعالية 180زائراً من مختلف الأعمار.

من جانبهم عبر الحضور عن شكرهم لبلدية مدينة أبوظبي على إقامة مثل هذه الفعاليات، حيث اشتمل " مهرجان صيف الشهامة غير " على العديد من الفعاليات خلال شهري يوليو وأغسطس ، وبهذه المناسبة عبر مركز بلدية الشهامة عن شكره وتقديره للشركاء المساهمين في إنجاح المهرجان لهذا العام 2019.