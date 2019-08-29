إسعاف دبي تحتفي بالمرأة الإماراتية

احتفلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بيوم المرأة الاماراتية أمس ونظمت فعالية تكريم المرأة في مقر المؤسسة حضرها جميع الموظفات وكرم المدير التنفيذي خليفة الدراي عددا كبيرا من الزميلات ممن تجاوزت مده خدمتهن 10 سنوات كما منح الموظفات المبدعات شهادات تقدير

و أكد الدراي في كلمته بداية الحفل أن الإحتفال بيوم المرأة الإماراتية يشكل تكريما لدورها الريادي في بناء الوطن واسهاماتها في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها المرأة المواطنة في الاسعاف هي نتاج لاعتزاز وتقدير ودعم القيادة الرشيدة التي مكنت المرأة الإماراتية وهيأت لها كافة أسباب ومقومات النجاح للانخراط في مختلف مجالات العمل وقال

إن احتفال هذا العام أطلق شعار "المرأة رمز التسامح" تعزيزاً لقيمة التسامح التي أولتها الإمارات درجة الاهتمام القصوى هذا العام، وتعكس التصريحات الرسمية لقيادتنا الرشيدة والتفاعل الشعبي والإعلامي المكانة التي باتت تحتلها المرأة الإماراتية على مستوى العمل الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، إضافة إلى نجاحاتها في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتخصصات النادرة.

واكدت اللجنة النسائية بالمؤسسة ان ابنة الإمارات تثبت دوما كفاءات نادرة وإنجازات شهد بها الجميع في مجال الطب الطارئ والإسعاف في مؤسستنا الرائدة وفي مجال كان حكرا على الرجال بل وتفوقت كفنية طب طارئ ومسعفة بل وسائقة إسعاف

وقالت فاطمة الريس رئيسة اللجنة ان المسعفة في مؤسستنا نالت جوائز مرموقة وكانت الجندية المجهولة في كثير من حالات الإنقاذ وحماية الأرواح كما تفوقت في خدمة المستجيب النسائي وإسعاف الأمومة والطفولة وكانت نعم المعين والداعم للأمهات ولأسرهن وأطفالهن وحققت العلامة الكاملة في رضا المتعاملين لافتة الى ان اللجنة نظمت رحلة الى مدينة حتا زارت فيها الامهات والجدات وهنأتهن بيوم المرأة وقمت لهن هدايا تذكارية بهذه المناسبة .