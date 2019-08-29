الواحدي: المرأة الإماراتية ترسخ أسمى قيم التسامح والتفاني بمجتمعنا

قال المهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، أن المرأة الإماراتية باتت تلعب دوراً قيادياً في مسيرة إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعدة، حتى تبوأت مناصب قيادية وتركت بصمة متميزة في شتى المجالات.

وقال الواحدي: "إن اختيار شعار (المرأة رمز للتسامح) لتتويج احتفالنا هذا العام، يعكس دور المرأة الإماراتية الفاعل في تنشئة الأجيال وترسيخ أسمى قيم التسامح والتفاني والإيثار بالمجتمع".

وأضاف الواحدي: "نواصل في مجموعة أغذية التزامنا بدعم وتشجيع المرأة الإماراتية لتتمكن من لعب دورها الريادي تجاه المجتمع وتعزيز جهودها ومساعيها لتحقيق رؤى واستراتيجيات وأهداف وطننا الغالي".

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