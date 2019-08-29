شيخ الأزهر يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أمس، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.
وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وأفكاره البناءة في إرساء ثقافة السلام حول العالم، مبينًا أن الأزهر على استعداد لدعم دور المجلس ومساندة جهوده التي تتكامل مع الجهود التي يبذلها الأزهر وتتوافق مع منهجه الوسطي الذي يرسخ التعايش مع الأديان الأخرى.
من جانبه، أطلع رئيس المجلس العالمي للتسامح فضيلة الإمام الأكبر على جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، مبيناً أن المجلس يتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام، والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالتعددية وقبول الآخر، حيث تمكن المجلس من تنفيذ العديد من الأفكار والمبادرات الناجحة في هذا الإطار.
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وأوضح الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر الأزهر الشريف المرجعية الفكرية والمظلة الجامعة للعاملين من أجل السلام في العالم. كما يرى أن فضيلة الإمام الأكبر أصبح رمزاً وأيقونة للأخوة والسلام الإنساني، نظراً لدوره العالمي في مواجهة التطرف ومد جسور الحوار والتواصل مع مختلف الحضارات والأديان.
وأضافرئيس المجلس العالمي للتسامح أن المجلس يتطلع لدعم الأزهر لجهوده ويسعى للمزيد من التعاون معه خاصة في ظل تبني المجلس خطة طموحة لنشر قيم التسامح والسلام من خلال المناهج التعليمية وبرامج الدراسات العليا، لأن الأزهر يعتبر المؤسسة الرائدة في مجال التعليم بمختلف مراحله.
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