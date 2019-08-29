كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ينمو التأجير الذكي للسيارات في دبي؟

نمت خدمات تأجير السيارات الذكية التي تديرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأكثر من 100 في المائة منذ بداية عام 2019.

وتم إجراء 377.873 رحلة خلال الأشهر السبعة الماضية، مقارنة بـ 185.501 رحلة خلال نفس الوقت من العام الماضي.

وتتيح تطبيقات Udrive و eKar للسائقين استئجار السيارات لمدة تصل إلى ست ساعات من 45 موقعًا في جميع أنحاء دبي – بما في ذلك محطات مترو الراشدية والاتحاد وبرجمان وخليج الأعمال وابن بطوطة، مما يجعلها خدمة فائقة السهولة للركاب.

ويبدأ التأجير من 40 فلسًا في الدقيقة، ويشمل الوقود المجاني من محطتي EPPCO و ADNOC، وتأمين مجاني، وموقف سيارات مجاني من هيئة الطرق والمواصلات، بحسب موقع dubaiweek.

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وتم إطلاق الخدمة في يناير 2017، وقد أصبحت الخدمة شائعة جدًا لدرجة أن هيئة الطرق والمواصلات ضاعفت عدد السيارات المتوفرة من 200 إلى 400 سيارة.

وللتسجيل، ستحتاج إلى الهوية الإماراتية ورخصة القيادة وبطاقة الائتمان وصورة شخصية. ويمكن للسياح أيضا التسجيل بجوازات السفر والتأشيرة.

ولا تحتاج حتى إلى التحدث إلى شخص ما – يتم إرسال إشعار لإلغاء قفل السيارة على هاتفك المحمول.