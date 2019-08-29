كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي الزيادة المتوقعة للرسوم المدرسية في الإمارات هذا العام؟

قالت غالبية المدارس الخاصة في دبي، حوالي 80 في المائة، إنها لا تستطيع رفع الرسوم إلا بحوالي 2 في المائة هذا العام الدراسي، مع تقديم الكثير منها خصومات أو تجميد للرسوم.

وفي أبو ظبي أيضًا، يبدو أن الرسوم المدرسية قد ازدادت بشكل رمزي فقط عبر العديد من المؤسسات الخاصة، استنادًا إلى التعليقات الواردة من المدارس وأولياء الأمور.

ومن بين 176 مدرسة خاصة تم فحصها في دبي في العام الدراسي السابق، تم العثور على 141 مدرسة مؤهلة لزيادة الرسوم بنسبة 2.07 في المائة للعام الدراسي الجديد، والذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، لن يُسمح بزيادة الرسوم في ست مدارس انخفضت تصنيفاتها و 11 مدرسة تم تفتيشها للمرة الأولى.

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وتأهلت تسع مدارس فقط في دبي لتحقيق الحد الأقصى البالغ 4.14 في المائة بموجب القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها في مارس. ستة منها تحسنت من “مقبول إلى جيد” وثلاثة من “ضعيف” إلى مقبول “.

زيادة الرسوم مسموح بها في 9 مدارس هذا العام. خمس مدارس مؤهلة للحصول على 3.62% و 4 مدارس بنسبة 3.10%.

وهناك خمس مدارس أخرى، تحسنت من “جيدة” إلى “جيدة جدًا” وهي مؤهلة لزيادةبنسبة 3.62 في المائة. المدارس الأربعة المتبقية، والتي تحسنت من “جيدة جدًا” إلى “ممتازة”، كانت مؤهلة لزيادة قدرها 3.10 في المائة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد عدد المدارس التي قامت بالفعل برفع الرسوم – حيث تقوم عدد من المدارس بتجميد الرسوم أو تقديم خصومات، بحسب غلف نيوز.