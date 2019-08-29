كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هل حمامات السباحة آمنة للأطفال في الإمارات؟

وضعت السلطات في الإمارات قواعد وأنظمة لضمان السلامة حول حمامات السباحة، وكثيرا ما تطلق الشرطة حملات لرفع مستوى الوعي حول سلامة هذه الحمامات وخاصة للأطفال.

لكن ماذا يفعل مطورو وملاك العقارات والإدارات العقارية لمتابعة وضمان أمان حمامات السباحة؟

زارت صحيفة خليج تايمز أحواض السباحة في مبنى سكني وفيلا ومجتمع مسور للتحقق من اتباع لوائح السلامة.

واعتمدت الصحيفة على مرجعية مكونة من إرشادات سلامة حمامات السباحة التي وضعتها إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي، وكانت النتيجة مخيبة للآمال.

المبنى السكني:

لا يوجد حواجز حول حمام السباحة.

لا يوجد رجال إنقاذ في الموقع.

لوحة الإعلانات الإرشادية متوفرة باللغة الإنجليزية فقط وليس باللغة العربية.

لم يتم الإشارة إلى عمق البركة في أي مكان.

كان هناك كاميرا CCTV حول منطقة حمام السباحة.

المجتمع المسور

لا يوجد حراس أمن أو رجل إنقاذ بالقرب من حمام السباحة.

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يمكن الوصول إلى المسبح في وسط المجتمع من قبل أي شخص – حتى الأطفال.

لا يوجد حاجز حول حمام السباحة.

يوجد لحمام السباحة للأطفال غطاء علوي واقي.

هناك كاميرا CCTV حول منطقة حمام السباحة.

تمت الإشارة إلى عمق البركة.

فيلا خاصة

لا يوجد كاميرامراقبة CCTV.

عمق بركة غير مبين.

يوجد حاجز زجاجي بارتفاع مترين يحمي حمام السباحة.

يبقى الباب المعدني مغلقًا في جميع الأوقات.

يتوفر طاقم للإسعافات الأولية.