الامارات | "الفلك الدولي" يتوقع السبت رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلك الدولي" يتوقع السبت رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع مركز الفلك الدولي، أن يكون يوم السبت المقبل رأس السنة الهجرية في الإمارات والعديد من الدول الإسلامية، بنسبة 99%، مشيراً إلى أن معظم دول العالم الإسلامي، ستتحرى، هلال شهر محرم 1441 هـ يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من أقصى غرب العالم الإسلامي ومعظم القارتين الأميركيتين، وحيث أن رؤية الهلال ممكنة يوم الجمعة في أجزاء من العالم الإسلامي فمن المتوقع أن يكون يوم السبت 31 أغسطس رأس السنة الهجرية وغرة شهر محرم.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، "بالنسبة للدول الإسلامية التي تشترط رؤية الهلال منها محليا أو تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، فمن المتوقع أن يكون يوم الأحد 1 سبتمبر هو غرة شهر محرم فيها.

ونشر المركز خريطة تفصيلية تبين إمكانية رؤية هلال شهر محرم يوم الجمعة 30 أغسطس، بحيث تظهر أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة، ورؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق، ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس، بالإضافة إلى أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.