رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الأسترالي

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، من معالي سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، تتعلّق بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

وتطرّقت الرسالة، في ردّها على رسالة التهنئة التي بعث بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز موريسون وحزبه في الانتخابات العامة في أستراليا وتقلده رئاسة الوزراء من جديد، إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها في المجالات كافة وخاصة في المجالات الاقتصادية - التجارية والعسكرية، كما ثمّنت الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لجهود أستراليا في مكافحة الإرهاب.

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