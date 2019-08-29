حاكم عجمان يعزي بوفاة سيف الغرير

دبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير إلى نجلي وذوي الفقيد.

وأعرب سموه -خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي صباح أمس- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وعائلة الغرير، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية. كما قدم واجب العزاء الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وجمعة الماجد وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان، وحمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة في ديوان حاكم عجمان، وكبار رجالات الدولة والمسؤولين، وجموع من المعزين.

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