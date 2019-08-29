حمدان بن زايد: فخورون بإنجاز رائدي الفضاء الإماراتيين

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فخر قيادة وشعب الإمارات بحماسة وإنجاز رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «اطلعنا اليوم خلال اتصال هاتفي على آخر استعدادات رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي، فخورون بحماسهما وإنجازهما، ونتمنى لهما التوفيق في إنجاز مهمتهما الوطنية وتحقيق ريادة الإمارات في مجال الفضاء والعودة سالمين غانمين إلى أرض الوطن».

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