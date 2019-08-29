«الدفاع» : المرأة الإماراتية نبع الحياة ورمز سعادة الوطن

أبوظبي (وام)
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أن المرأة مصدر بناء الأمة ونبع الحياة وهي رمز سعادة الوطن.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: إن إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، شعار هذا العام «المرأة رمز للتسامح» يعكس أهمية دور المرأة الإماراتية وتقدير جهودها باعتبارها الأساس في صناعة أمة قائمة على مبادئ الأخلاق الحميدة ومتصفة بقيم التسامح والخير، فهي من تصنع الرجال القادرين على حماية وطنهم بعزة وإباء، «فالأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعباً طيب الأعراق».
وأضاف : «لقد أثبتت المرأة الإماراتية على مدى أعوام من العمل والجهد والمثابرة كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها على تحمل المسؤولية في المجالات العسكرية ومشاركتها الفاعلة في الأعمال الإدارية والإنسانية والإغاثية بالتساوي مع شريكها الرجل».
وكانت وزارة الدفاع قد نظمت في أبوظبي أمس احتفالا بهذه المناسبة إلى جانب عقد ندوة بعنوان «المرأة الإماراتية ونشر مبدأ التسامح» حيث أكد اللواء ركن حمدان سعيد الشامسي المفتش العام أن تمكين المرأة في الإمارات ليس وليد اليوم، بل هو مفهوم متجذر في الموروث الإماراتي.. وهو كذلك مكون نما مع نمو الدولة».
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